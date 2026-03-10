Kock Kfum Breviks Kurs- Och Lägergård
Breviksstiftelsen / Kockjobb / Norrköping Visa alla kockjobb i Norrköping
2026-03-10
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Breviksstiftelsen i Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
KFUM Breviks Kurs- och Lägergård (Breviksstiftelsen) är genom KFUM Norrköping en del av världens största ungdomsorganisation YMCA. Sedan snart 70 år har vi bedrivit lägerverksamhet på vår lägergård nära Stegeborg i S:t Anna skärgård. Vi är en idéburen ideell organisation som erbjuder mötesplatser där unga kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår från en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. KFUM Brevik gör detta genom egna sommarläger, samt genom uthyrning och aktiviteter för externa grupper som till exempel skolor, föreningar, organisationer och församlingar.
Personalorganisationen har både fast personal, ett gäng säsongsanställda och under sommaren ca 100 ideella sommarledare som varje år engagerar sig i Breviks läger. Ungefär 500 barn och ungdomar deltar i våra sommarläger varje år.
Vi söker en kock som kan kliva in fyra veckor i sommar tillsammans med våra två säsongskockar. Möjlighet finns för ytterligare arbete tidigare under våren och senare på hösten. Tjänsten är på 80-100%, beroende på vad du är intresserad av. Vi önskar att du som söker har erfarenhet av att arbeta i ett kök och kan laga mat till drygt 100 personer. Du älskar mat, gärna att laga den från grunden. Du är van vid att laga specialkost och gärna även vegetariska rätter som passar alla.
I tjänsten ingår att under sommarlägret arbetsleda våra unga köksassistenter samt ett visst ansvar för lokalvård och tvätt.
OBS, notera att det inte går reguljär lokaltrafik ut till gården. Ev kan resor lösas med Östgötatrafikens tjänst "Närtrafik". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: info@kfumbrevik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Breviksstiftelsen
Östra Ny Brevik (visa karta
)
610 29 VIKBOLANDET Kontakt
Köksansvarig
Viktor Lidén viktor.liden@kfum-norrkoping.se 0729-921059 Jobbnummer
9787022