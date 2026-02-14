Kock/Kallskänka till Hollandia
2026-02-14
Konditori Hollandia är ett klassiskt europeiskt café-hus. Vi tillverkar allt på plats vid vårt försäljningsställe och har inga leveranser eller catering. Lokalerna är nyrenoverade och välplanerade samt vi har lite roligare arbetsuppgifter då vi använder fina råvaror och startar från grunden. Inget kvällsarbete. Kollektivavtal finns.
Du är välkommen att söka om du har gedigen erfarenhet av hantverksmässig produktion
Du har intresse och erfarenhet av att baka och har ett intresse av vegetarisk matlagning
Hjärtligt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: jobba@hollandia.se Arbetsgivarens referens
