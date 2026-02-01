Kock, kallskänk, pizza Hamnkrogen Kristianopel

Kristianopel Turism HB / Kockjobb / Karlskrona
2026-02-01


Visa alla kockjobb i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn, Emmaboda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kristianopel Turism HB i Karlskrona

Säsongspersonal Sommaren 2026
Tycker du om när det händer mycket, att ha många människor omkring dig och är sugen på en härlig sommar vid havet?
Vi söker nu säsongspersonal inför 2026.
Till Hamnkrogen i Kristianopel söker vi en Kock, pizzabagare eller kallskänk som tillsammans med övrig personal hjälper oss att skapa en fantastisk arbetsplats och en härlig upplevelse för våra gäster.
Med ett stort matintresse, öga för upplägg, stresstålig och beredd att jobba och ge det lilla extra så kan de vara dig vi söker.
Kristianopel ligger utan bussförbindelse sommartid och därför behöver man har tillgång till bil eller annat fordon för att komma till och från jobbet.
Vi anställer löpande och ser därför fram emot din ansökan snarast.
Välkommen med din ansökan till info@kristianopelresort.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@kristianopelresort.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kristianopel Turism HB
Kristianopel (visa karta)
370 45  FÅGELMARA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9715932

Prenumerera på jobb från Kristianopel Turism HB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kristianopel Turism HB: