Kock inom thai kök
2025-11-18
Jungle Thai är en "upper-skill" thailändsk restaurang i centrala Jönköping. Vi har öppet kvällstid och helger, då det erbjuds en meny, där kvaliteten på råvaror är högt prioriterad. Vår systerkrog, Cholon, vägg i vägg med inriktning på fransk-kinesisk-vietnamesisk fusion har sedan starten blivit mycket populär. Vi behöver därför förstärkning i köksteamet.
Den vi söker ska kunna arbeta självständigt med stort eget ansvar men även kunna samarbeta med andra i teamet. Du är dessutom resultatinriktad, lojal, stresstålig och flexibel. Du är självklart stolt över yrket som kock. Rök- och drogfri arbetsplats. Kock med stort intresse för och erfarenhet av thailändsk matlagning. Vi svarar och kallar endast lämpliga kandidater med de efterfrågade kompetenser till intervjuer löpande och jobbet kan tillsättas redan under annonsens publicering om vi hittar rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
Lämna CV på restaurangen
E-post: jobb@junglethai.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scavico AB
http://www.junglethai.com
Trädgårdsgatan 9
553 16 JÖNKÖPING
