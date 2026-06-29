Kock inom Örnsköldsviks kommun
Örnsköldsviks kommun / Kockjobb / Örnsköldsvik Visa alla kockjobb i Örnsköldsvik
2026-06-29
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Vill du arbeta extra i kök och samtidigt göra skillnad i människors vardag? Då är du hjärtligt välkommen som vikarie till våra kommunala kök inom Örnsköldsviks kommun.
Vi söker kockar till våra omsorgskök, restauranger, skol- och förskolekök. Hos oss får du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik, där du bidrar till trygga, trivsamma och näringsrika måltider för våra gäster.
Om arbetet som kock
förberedelser och arbete i köket över dagen
tillagning av måltider, specialkost och i konsistenser
beredning av rotsaker, grönsaker, sallader mm
lineservering och bemötande av gäster i matsal
diska, städa och göra andra dagliga kökssysslor
följa hygienrutiner enligt Egenkontroll
arbeta i våra digitala system
beställa, ta emot och hantera varor
Vi söker dig som:
har kockutbildning eller intresse att vilja utveckla ditt kunnande
har erfarenhet från arbete inom kök – eller en vilja att lära dig arbetet som kock
har grundläggande kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse vilket vi anser är viktigt för kommunikation, säkerhet och instruktioner
är ansvarstagande, flexibel och kan rycka in där det behövs
trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
har grundläggande datorkunskap och viljan att arbete i kostdataprogram
Därför ska du jobba som vikarie hos oss
flexibla arbetstider – perfekt om du vill arbeta vid behov eller kombinera arbete hos oss med exempelvis studier
du kan styra din arbetskalender genom att göra dig tillgänglig de dagar du kan arbeta
möjlighet att arbeta i olika typer av kök för att utveckla dina erfarenheter
trevliga kollegor och en välkomnande arbetsmiljö
ett arbete där du gör skillnad – varje dag
Hos oss är varje måltid viktig – men människorna ännu viktigare.
Om vår organisation
Vi arbetar för att skapa goda, trygga och hållbara måltider för människor i alla åldrar – från barnen i skolålder till äldre inom omsorgen, och våra gäster som äter i restauranger.
Vår måltid handlar inte bara om matlagning, utan om livskvalitet. Vi vill att varje tallrik ska ge smak, näring och glädje. Vår mat är varierad, vällagad och hållbar, med fokus på ekologiska och närproducerade råvaror. Vi tillagar och serverar många måltider varje dag, både på plats och genom leveranser till närliggande verksamheter.
Våra kök har ett nära samarbete med varandra, de delar kunskap och erfarenhet för att skapa trygghet, kvalitet och effektivitet. Vi lägger stor vikt vid arbetsmiljö, gemenskap och utveckling. Hos oss ska det vara roligt att gå till jobbet – vi tror att engagemang, känsla av trygghet, delaktighet och samarbete är nyckeln till både trivsel och kvalitet.
Tillsammans skapar vi måltider som gör skillnad – varje dag.
Låter det spännande?
Skicka då in din intresseanmälan redan idag så kan du bli en del av vårt vikarie team! Här får du möjlighet att trivas, utvecklas och göra skillnad – varje dag. Vi ser fram emot att välkomna dig till arbeta inom våra kök!
Annonsen ligger som en intresseanmälan där du kan ladda upp ett CV och personligt brev om du vill. Är du den vi söker kommer du att kontaktas av vår resursplanerare för en personlig träff innan vi tar steget vidare mot inskolning och arbete.
Förbered gärna genom att begära ut ett utdrag ur belastningsregister för arbete inom skola och förskola via Polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Du kommer också få visa upp giltig ID-handling som pass eller nationellt ID, och är du från land utanför EU/ESS eller Schweiz se då till att ha dokument som PUT, TUT eller LMA kort klar för arbetstillstånd i Sverige.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
Följ oss gärna via Instagram @matggladjeiornskoldsvik
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen Kontakt
Utvecklare
Carina Gidlund carina.gidlund@ornskoldsvik.se 0660-88168 Jobbnummer
9982735