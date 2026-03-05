Kock inom det asiatiska köket
Om jobbet
Restaurang P2 ligger centralt, mitt i Kungsträdgården i Stockholm, med närhet till goda kommunikationer. Vi söker nu en erfaren asiatisk kock med start omgående eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Vi söker en asiatisk kock som kan ansvara för tillagning av asiatiska rätter med hög kvalitet och god presentation. Arbetsuppgifterna inkluderar förberedelse av råvaror, matlagning enligt meny, egenkontroll, hygienrutiner samt att bidra till utveckling av nya rätter. Du arbetar i nära samarbete med övriga kollegor i köket för att säkerställa en effektiv och välfungerande service.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av det asiatiska köket, gärna inom exempelvis thailändsk, kinesisk, japansk eller vietnamesisk matlagning.
Du är stresstålig, noggrann och har förmåga att arbeta i högt tempo, särskilt under lunch- och kvällsservice. Du är ansvarstagande, flexibel och har en god samarbetsförmåga.Kvalifikationer
Erfarenhet som asiatisk kock
Kunskap om asiatiska råvaror och tillagningsmetoder
God kännedom om hygien- och livsmedelssäkerhet
Meriterande
Erfarenhet av wok, sushi eller andra specialinriktningar inom det asiatiska köket
Tidigare arbete i restaurang med högt tempo
Din ansökan
Skicka in din ansökan via mail snarast då vi går igenom ansökningarna löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: P2wok@outlook.com
