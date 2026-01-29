Kock inom asiatisk kök och köksbiträde
Skövde Matcenter AB / Restaurangbiträdesjobb / Skövde Visa alla restaurangbiträdesjobb i Skövde
2026-01-29
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skövde Matcenter AB i Skövde
Vi söker kock/köksbiträde mot det thailändska/vietnamesiska köket för omgående anställning. Tjänsten avser heltid
Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet eller liknande från arbete inom det thailändska/vietnamesiska köket och som har god kännedom om dess traditionella matlagning.
I arbetsuppgifterna ingår matlagning, förberedelse av råvror samt att ta fram en ny meny.
Arbetstiden är fördelad på vardagar inklusive kvällar, samt helger.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: rekrytering@orientpalace.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Matcenter AB
(org.nr 556534-1202)
Kyrkogatan 20 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Restaurang Orient Palace Jobbnummer
9712930