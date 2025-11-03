Kock i Strömsholm skola/förskola
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök. Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som Kock kommer du att ingå i en måltidsverksamhet som består av 15 tillagningskök och ca 40 medarbetare. Hallstahammars kommun har vi ambitionen att laga maten från grunden och att använda så lite hel- och halvfabrikat som möjligt. Maten planeras och tillagas av kockar och måltidsbiträden på plats i förskolornas och skolornas respektive kök.Dina arbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete på en arbetsplats där du får bidra med din arbetsglädje och ditt engagemang.
I Hallstahammars kommun arbetar vi utifrån vår värdegrund Kunden i centrum vilket innebär att vi utgår från kundens individuella behov och önskemål.
Vår utgångspunkt är att genom ett professionellt bemötande och ett gott värdskap skapa
det bästa möjliga mötet med varje kund. Det är därför viktigt att du har en hög servicekänsla!
I arbetet som kock förväntas du ta ansvar för följande ingår arbetsuppgifter:
• Ekonomiskt ansvar för inköp av livsmedel
• Planera meny och tillaga måltider tillsammans med måltidsbiträde
- Arbetsleda kollegor i köket
• Ansvara för delar av egenkontrollen
• Medverka i matråd
• Samverka med pedagoger och övriga verksamheterKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock och känner stor glädje till- och stolthet över kockyrket. Du har fokus på laganda och vet att det är tillsammans med dina kollegor du kan leverera de bästa resultaten. Du är kreativ i din matlagning med fokus på husmanskost.
Du har erfarenhet av arbete som kock med tillagning av husmanskost samt erfarenhet av planering av
matsedel och beställning av varor - allt med en ekonomisk medvetenhet.
Du behärskar svenska språket flytande i såväl tal som skrift. Du har god datavana och använder datorn som arbetsverktyg samt behärskar Officepaketet och någon form av webbaserat kostprogram.
Du är serviceinriktad och har ett starkt barnfokus, och ser vikten av att samverka med kollegor och pedagoger. Du är flexibel och lösningsfokuserad för att möta dagliga utmaningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en strukturerad person som följer rutiner och arbetssätt och gällande lagstiftning.
Anställningsform : Tillsvidareanställning
Omfattning : Heltid
Tillträde :
Kvalifikationer
Kockutbildning
Bra samarbetsförmåga
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
