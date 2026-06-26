Kock i pizzeria
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2026-06-26
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Erforderlig utbildning för att kunna utföra arbetsuppgifterna såsom beskrivna nedan.
Om jobbet
Tjänsten är en kocktjänst på en familjeägd restaurang som är specialiserad på sallader, pizza, pasta, grill och ligger i Kil, Sverige. Du ska addera till kökets meny och tillagningskvalité med din kunskap om mellanöstern, turkisk och persiska rätter. Dina arbetsuppgifter
Du adderar till köket med din kunskap, förbereder råvaror, bakar pizza från grunden, tillagar pasta och mö turkiska persiska rätter väldigt bra och ansvarar för att hålla god hygien och ordning vid alla stationer i restaurangen som du arbetar vid.
Arbetstiderna är varierande, med både dag-, kvälls- och helgpass inom ramen för arbetstidslagen. KvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet som kock på ett liknande ställe i minst 3 år
Starkt intresse för pasta och pizza och mellanösterrätter
Förmåga att arbeta i högt tempo
Mycket god samarbetsförmåga
På
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete som kock i mellanöstern köket flera år
• Personliga egenskaper*
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och självgående med hög samarbetsförmåga. Du behöver kunna arbeta effektivt både självständigt och i team samt behålla kyla under stressiga moment. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Bekir_suv@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SuvDel Handelsbolag
Östra Torggatan 3 (visa karta
)
665 30 KIL Arbetsplats
SuvDel HB Kontakt
Bekir Suvakci Bekir_suv@hotmail.com 0704549194 Jobbnummer
9981921