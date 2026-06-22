Kock i förskolekök
Wåga & Wilja Förskolor AB / Kockjobb / Järfälla Visa alla kockjobb i Järfälla
2026-06-22
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Heltidstjänst kock till förskola – matlagning från grunden för cirka 90 barn
Vill du laga god, näringsrik och inspirerande mat för barn i en trygg och utvecklande miljö? Vi söker nu en utbildad kock till vår förskola med fem avdelningar och cirka 90 barn.
Hos oss är måltiderna en viktig del av dagen. All mat tillagas på plats i vårt eget kök och vi arbetar utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för måltider i förskolan. Vi bakar även vårt eget bröd och lägger stor vikt vid kvalitet, variation och matglädje.
Arbetsuppgifter
Som kock hos oss ansvarar du för hela köksverksamheten. I tjänsten ingår att:
Planera och tillaga frukost, lunch och mellanmål.
Planera matsedlar utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer, förskolans behov samt inom budget.
Hantera specialkost och allergier på ett säkert sätt.
Beställa livsmedel och ha kontroll över kökets lagerhållning.
Duka fram och plocka undan i matsalen.
Ansvara för disk och rengöring.
Säkerställa god livsmedelshygien och egenkontroll enligt gällande regelverk.
Hålla kök och tillhörande utrymmen rena, välorganiserade och trivsamma.
Baka bröd och bidra till en varierad och uppskattad måltidsverksamhet.
Ansvar för att hålla budget.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad kock.
Har erfarenhet av arbete i storkök, förskola, skola eller liknande verksamhet.
Har god kunskap om livsmedelshygien, specialkost och egenkontroll.
Är självständig och trygg i att ansvara för ett kök.
Är strukturerad, ansvarstagande och har god planeringsförmåga.
Tycker om att arbeta i en miljö där barn står i fokus.
Vi erbjuder
Ett självständigt och varierat arbete.
Möjlighet att påverka och utveckla måltidsverksamheten.
En arbetsplats där matens kvalitet och barnens matglädje värderas högt.
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Alla som arbetar inom förskolan måste uppvisa utdrag ur belastningsregistret för arbete inom förskola eller skola (polisen.se) samt personbevis för anställning (skatteverket.se). Dessa dokument skall endast visas upp vid intervju och behöver inte bifogas i ansökan.
Innan anställning vill vi också se utbildningsbevis.
Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev.
Anställningen är en tillsvidaretjänst och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi önskar referens från nuvarande eller tidigare chef.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: sara.millberg@wagaowilja.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wåga & Wilja Förskolor AB
(org.nr 556568-2738)
Plommonvägen 2 (visa karta
)
175 49 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla Plommonet Jobbnummer
9973831