Kock Hotel Statt

Stadshotellet i Hässleholm AB / Kockjobb / Hässleholm
2025-09-02


Är du en härlig person som älskar att jobba med mat och människor? Har du en positiv attityd och vill utvecklas? Då är vi arbetsplatsen för dig!Du är såklart en duktig matlagare, är utbildad och du är van att jobba i ett högt tempo. Det är ett stort plus om du har erfarenhet från hotell. Men vi lägger störst vikt vid din personlighet och att du delar våra värderingar!Vi är ett härligt gäng som har kul på jobbet. Vi lagar mat till lunch, a la carte, konferens och festvåning.

Tjänsten: Tillsvidare, 70-100% beroende på person och den innefattar arbete på kvällar och helger! Lön enligt avtal och tillträde omgående. Vi är en schysst arbetsplats med kollektivavtal och personalrabatter.
Skicka in din ansökan nu så pratar vi mer över en kopp kaffe!

Hotel Statt ingår i Room Republic som driver sex hotell i Sverige och Palma de Mallorca. Det ger möjlighet till både erfarenhetsutbyte och karriärmöjligheter. Läs mer om oss här:Statt.seRoomrepublic.seLinkedinFacebook Statt Hässleholm

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stadshotellet i Hässleholm AB (org.nr 556278-9221), https://roomrepublic.se/

Arbetsplats
Room Republic

Kontakt
Fredrik Englund
fredrik.englund@statt.se
+4670-943 85 32

Jobbnummer
9488347

