Kock Franskinspirerad Restaurang (vikariat)
Brasserie Maison Restaurang och Catering AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-28
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Brasserie Maison ligger i Bromma. Menyn är franskinspirerad och därför är det viktigt att du har tidigare erfarenhet av detta .
Vi söker dig som är utbildad kock och förväntar oss att du brinner för att laga god och för ögat snyggt upplagd mat.
Arbetet innebär att arbeta kvällstid som kock i vårt öppna kök i restaurangen.
Viktiga egenskaper som vi söker är att du är lösningsfokuserad och positivt inställd.
Som person är du dessutom trygg, engagerad. Du är strukturerad och tar ansvar för att planera och prioritera arbetet i köket på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga samt god kommunikativ förmåga.
Du kommer att arbeta tillsammans med en servitris och viktigt är att du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Arbetstid är Tisdag-Lördag ca. 15.00-23.00
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Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: jobb@brasseriemaison.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Brasserie Maison". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brasserie Maison Restaurang och Catering AB
(org.nr 559153-1362) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014481