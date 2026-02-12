Kock förskola Ulvsunda slottsväg 22
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Område 1 består av 11 förskolor i Ulvsunda, Traneberg, Johannesfred, Minneberg, Mariehäll och Bällsta.
Din närmaste chef kommer att vara områdets administrativa chef men du har även ett samarbete med den biträdande rektorn på förskolan. I stadsdelen finns även en måltidsstrateg som arbetar med alla kockar i stadsdelen.
Ulvsunda slottsväg 22 består av fyra avdelningar med en avdelning som har uteverksamhet, vilket innebär att du vissa dagar lagar mat som de tar med sig på utflykt. Du lagar även mat till den närliggande förskolan Ulvsunda slottsväg 19 som består av två avdelningar.
De sex olika pusselbitarna i Livsmedelsverkets måltidsmodell ligger till grund för hur vi arbetar kring mat och måltider. Stadens mål är att förskolorna ska minska konsumtionen av kött och charkprodukter och arbeta aktivt med att utöka utbudet av vegetariska rätter samt ekologiska livsmedel.
Vi söker nu en engagerad och kunnig kock till förskolan Ulvsunda slottsväg 22.
Är du en trygg och positiv kock som tycker om att bygga relationer med kollegor och barn? Då hoppas vi att du vill komma och arbeta tillsammans med oss!
I uppdraget ingår det att aktivt vara delaktig i vad som händer på förskolan. Du behöver ha förmågan att kommunicera och välkomna barnens nyfikenhet i vad som händer i köket samt kommunicera och skapa goda relationer med vårdnadshavarna.
Du samarbetar även med övriga kockar i området där vi tillsammans driver utvecklingsarbete kring mat och måltider.
Vi erbjuder
dator i arbetet
friskvårdsbidrag
pedagogiska måltider
arbetskläder
möjlighet att utvecklas i ditt arbete genom kollegialt lärande med områdets andra kockar och ekonomibiträden
Din roll
Vi söker dig som har stort intresse av och mycket kunskap om att laga god och näringsriktig mat från grunden till barn och medarbetare i förskolan, i dagsläget ca 100 barn och 22 vuxna. Du ska tycka om att ta ansvar, ha teamkänsla och uppskatta ett gott samarbete.
Som kock är du en nyckelperson inom verksamheten och kvalitetssäkrar att maten är av hög kvalitet och likvärdig för alla barn.
I dina arbetsuppgifter ingår det att planera och laga näringsriktig mat enligt Livsmedelsverkets rekommendationer samt Bromma stadsdelsförvaltnings matstrategi. Du kommer att laga frukost, lunch och mellanmål till barn och vuxna.
Som kock hos oss behöver du ha en bred kunskap om olika födoämnesallergier, vilket är viktigt för att kunna tillaga den specialkost som behövs. Du har goda kunskaper i vegetarisk-, klimatsmart- och ekologisk kosthållning.
Du förväntas planera dina matsedlar tillsammans med områdets övriga kockar och lägga dem digitalt på vår plattform för vårdnadshavare. Att diska, plocka upp matvaror, hålla ordning i köket och rengöra arbetsytor och golv ingår i arbetet. Du ansvarar för livsmedelshygien och egenkontroll och har även ansvar för att göra livsmedelsbeställningar digitalt enligt stadens inköpsrutin. Du arbetar säsongsbetonat när det gäller inköp och följer områdets budgetramar.
I din yrkesroll är du engagerad, professionell, nytänkande och kommunikativ. Du är också
ansvarstagande och strukturerad med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du samarbetar väl med övrig personal och deltar aktivt i utvecklingsarbeten på förskolan och ihop med områdets övriga kockar.
Din kompetens och erfarenhet
Du har kockutbildning samt en utbildning som omfattar hantering och tillagning av livsmedel, livsmedelshygien, specialkost och planering av måltider, till exempel HACCP.
Du är:
Matkunnig-kan planera och laga näringsriktig, god och varierad mat.
Kreativ-för att skapa nyfikenhet och locka barn att utforska maten.
Flexibel-antalet barn kan variera, aktiviteter kan påverka mattider och maträtter.
Social- du möter barn, vårdnadshavare samt personal.
Samarbetsvillig- du ingår i förskolans team runt barnen.
Erfarenhet krävs. Erfarenhet av arbete som kock, gärna från kök där du lagat och serverat mat till barn. Kunskaper om att tillreda specialkost. Erfarenhet av planering, beställning, budget och egenkontroll.
Digital kompetens krävs samt goda kunskaper i svenska språket genom tal och skrift. Du förväntas kunna presentera maten och ditt arbete i köket via sociala medier. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk ID-handling samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta inom våra förskolor måste du uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och är giltigt i ett år. Ersättning
