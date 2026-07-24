Kock för vintersäsongen 2026/2027
Ganahl, Florian Helmut / Kockjobb / Skellefteå Visa alla kockjobb i Skellefteå
2026-07-24
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DINA ARBETSUPPGIFTER
Förbereda vår frukostbuffé
Planera och tillaga middag till våra gäster
Framställa hemgjorda specialiteter och produkter
Servera mat till maximalt 16–20 gäster, samt enstaka externa gäster
Bidra till att skapa en speciell semesterupplevelse
VAD DU TAR MED DIG
Avslutad yrkesutbildning till kock
Passion för god mat och högkvalitativa råvaror
Vilja att glädja gästerna med dina kulinariska färdigheter
Självständigt, pålitligt och flexibelt arbetssätt
Laganda, god kommunikationsförmåga och ett vänligt bemötande
B-körkort (meriterande)
VAD VI ERBJUDER DIG
Gratis boende på plats
Måltider ingår
Skälig och attraktiv ersättning
En varm, välorganiserad och öppen arbetsmiljö
Arbete i ett av Europas vackraste naturområden
Ett oförglömligt vinteräventyr i svenska Lappland Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-23
E-post: office@lappland-tour.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ganahl, Florian Helmut
Ullbergsträsk 108 (visa karta
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936 95 JÖRN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011011