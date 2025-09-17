Kock för flexibelt arbete - främst dagtid
2025-09-17
Älskar du matlagning, feedback och gillar att utveckla andra. Samtidigt som du är en social kameleont i olika miljöer och grupper. Är du kock som jobbat på hög nivå av matlagning de senaste åren och vill fortfarande jobba med kvalitet och livet ska gå ihop på hemmaplan? Då ska du läsa vidare nedan.
ROLLEN Som kock ser du till att din station är preppad, är duktig på allergener och att maten som levereras är av hög kvalitet. Du är trygg i dig själv, ser lösningar och potentiella vägar. Du är strukturerad, ordningsam och håller den höga nivå som idag eftersträvas. Samtidigt är du prestigelös och en go gubbe. DET HÄR ÄR DU BRA PÅ - Laga god mat i större volymer från grunden - Har en god struktur runt dig - Är tillgänglig DET HÄR FÅR DU - Bra lön - OB - Tjänstepension & försäkringar via Fora ROLLEN Extra vid behov Tjänsten tillsätts omgående
OM OSS Progressio är ett rekryteringsföretag som hjälper våra samarbetspartners att lyckas framåt. I de flesta syften handlar det om att någon som slutar och någon ska börja, när man har som mest att göra. Då hjälper vi till att göra det enkelt i syftet att hitta ett nytt gött jobb. Antigen på ett eller flera ställen under ett år. Självklart ser vi anställningen som att den ska bli permanent, om du vill det. Ersättning
