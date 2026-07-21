Kock för behovsanställning på Chapter House
English Kitchen AB / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2026-07-21
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Vi söker nu efter en utbildad Kock för behovsanställning.
Vi söker dig med positiv laganda som vill bli en del av vårt lilla kockgäng på vår Gastropub CHAPTER HOUSE i centrala Växjö.
Chapter House som är beläget i hjärtat av Växjö, öppnade 2015 och är en mysig gastropub med fokus på hantverksmässigt producerat öl från hela världen. Vår passion är öl, gin och vällagad pubmat, där vi tillagar allting från grunden.
Vi söker en utbildad kock som har erfarenhet av att arbeta med ala carte meny, kvalitetskontroll, egenkontroll och är väl insatt i hygienrutiner.
Rollen är en kombination av praktiskt köksarbete, sköta hygienrutiner och städ, där man säkerställer att köket fungerar smidigt, fläckfritt och givetvis levererar mat av hög kvalitet till gästerna.
Vi söker en positiv person som brinner för serviceyrket, matlagning och som är en allmänt skön lirare. Vi värdesätter erfarenhet, men tillika en härlig personlighet som passar bra in i vårt arbetslag.
För att klara av vårt höga tempo behöver du besitta följande kvalifikationer:
Prestigelös
Stresstålig
Team-player
Flexibel
Kreativ
Proaktiv
Lösningsorienterad
Tjänsten är en behovsanställning så tjänstgöringsgrad varierar. Arbetstiderna varierar men innefattar mestadels kväll och helgarbete.
Lön enligt avtal.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person.
Personer utan efterfrågad utbildning ombeds att inte söka tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: ellie@chapterhouse.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare English Kitchen AB
(org.nr 556999-2588)
Klostergatan 7 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Jobbnummer
10008279