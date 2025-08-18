Kock extra kvällar & helger - Taverna & Bistro Rival
2025-08-18
Hotel Rival vid Mariatorget i Stockholm söker nu kockar till extraarbete på kvällar och helger för både Taverna Rival och Bistro Rival. Vi söker dig som brinner för matlagning och vill vara en del av vårt professionella köksteam i en av Stockholms mest välkända restaurang- och hotellmiljöer.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Tillaga rätter à la carte med fokus på kvalitet och smak.
Bidra till kökets dagliga arbete och hålla hög hygienstandard.
Samarbeta nära kollegor för att säkerställa ett smidigt flöde under service.Kravprofil för detta jobb
Erfarenhet som kock, gärna inom à la carte och hotell-/restaurangbranschen.
Förmåga att arbeta självständigt och i team, även under högt tempo.
Flexibilitet och vilja att arbeta kvällar och helger.
Goda kunskaper i engelska och svenska.
Vi erbjuder
Extraarbete på kvällar och helger enligt överenskommelse.
Ett dynamiskt och professionellt köksteam.
Arbete i en inspirerande miljö på Hotel Rival.
Anställning med kollektivavtal.Så ansöker du
Är du den vi söker? Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till robin@rival.se
.
Märk mejlet med: "Kock Extra - Taverna/Bistro Rival - Ditt Namn
Vi ser fram emot att välkomna dig som extra kock i vårt team på Hotel Rival! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: robin@rival.se Arbetsgivare Hotel Rival AB
(org.nr 556524-2681)
Mariatorget 3 (visa karta
)
118 48 STOCKHOLM Kontakt
Köksmästare
Rogin Gesang robin@rival.se Jobbnummer
9463569