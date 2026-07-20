Kock deltid

Herrängens Gård AB / Kockjobb / Stockholm
2026-07-20


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Om jobbet
Vår kreativa smaksäkra och glada kökschef Nicholas behöver förstärkning. Vi söker någon som är självgående , flexibel och som älskar mat och att förvalta de råvaror som finns på bästa sätt, Du gillar också att jobba i team och nära gästen och kollegor. Vi är ett litet härligt gäng som jobbar tillsammans och som alltid vill ge extra allt till våra gäster.
Vi bakar allt själva till vårt cafe så viktigt att du kan både laga mat & baka.
Vi har både café, lunch, festvåning, konferens, julbord och egna events
Tjänsten är deltid på 50% och kvällar och helger ingår i tjänsten. Start omgående

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: sofie@herrangensgard.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Herrängens Gård AB (org.nr 559172-7820)
Segeltorpsvägen 49-51 (visa karta)
125 53  ÄLVSJÖ

Kontakt
Sofie Damgaard
sofie@herrangensgard.se

Jobbnummer
10007789

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