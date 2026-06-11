Kock Dagtid 75%
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2026-06-11
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Kock på 75% sökes – brinner du för matlagning från grunden?
Vill du jobba i ett litet, sammansvetsat team där du får ta stort eget ansvar? Då är det dig vi letar efter!
Vi söker en engagerad kock på 75% med start i mitten av augusti (med goda möjligheter till extrajobb dessförinnan).
Om rollen och dina arbetstider
Hos oss får du en varierad vardag med fokus på matlagning. Arbetstiderna erbjuder en bra balans i livet då du mestadels jobbar dagtid.
Omfattning: Deltid, 75%.
Arbetstider: Mestadels dagtid samt varannan helg. Ett fåtal kvällar per år förekommer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Matlagning från grunden med fokus på kvalitet och smak.
Bakning av bröd samt enklare kakor till vår verksamhet.
Dagliga köksförberedelser, egenkontroll och kökshygien.
Självständigt arbete under service såväl som tätt samarbete med kollegor.
Vem är du?
Vi söker dig som är flexibel, prestigelös och trivs bäst i ett mindre team där alla hjälps åt. Du har en god förmåga att planera ditt arbete och kan leverera hög kvalitet även när du arbetar på egen hand.
Våra krav:
Minst 3 års erfarenhet av arbete i professionellt kök.
Stor samarbetsförmåga och ett flexibelt arbetssätt.
Passion för att laga mat från grunden och ett intresse för bakning.
Minst gymnasial utbildning
Vad vi erbjuder
En trygg och stabil arbetsplats med kollektivavtal.
Lön enligt gällande kollektivavtal el överenskommelse.
Möjlighet att mjukstarta med extra timmar innan officiellt tillträde i augusti.
Ett härligt och nära arbetsklimat i det lilla teamet.Publiceringsdatum2026-06-11Så ansöker du
Passar beskrivningen in på dig? Tveka inte att höra av dig! Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
Endast via mail
E-post: info@farstavardshus.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare KaTer Mat och Event AB
(org.nr 559214-5246), http://www.farstavardshus.se
Farstaängsvägen 18 (visa karta
)
123 46 FARSTA Arbetsplats
KaTer Mat & Event AB Jobbnummer
9960470