Kock dagligvaruhandeln Sthlms innerstad
Personalkompetens I Sverige AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-08-25
Vi söker en kock med FLERÅRIG kunskap till vårt nya butikskök i dagligvaruhandeln som gillar ett högt tempo brinner för mat och kan skapa varierande intressanta lunchmåltider varje dag tillsammans med gänget.Du är en glad trevlig person stresstålig rapp får saker gjorda som vill jobba dagtid och komma in i ett härligt gäng arbetskamrater samt få ett bra jobb med framtidsutveckling.Vi söker någon person som är med oss att utveckla och leverera allt från husman till lyxmåltider till våra kära kunder.
Vi erbjuder en stor fräsch matbutik mitt i Stockholm som har högt fokus på färskvaror mycket bra arbetstider och bra lön till rätt person som har det lilla extra att erbjuda.
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
