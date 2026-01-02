Kock/Chef
SkiStar AB / Kockjobb / Malung-Sälen Visa alla kockjobb i Malung-Sälen
2026-01-02
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SkiStar AB i Malung-Sälen
, Härjedalen
, Nacka
, Stockholm
, Åre
eller i hela Sverige
SkiStar Lodge och Hotell är vårt affärsområde som innefattar våra hotell och restauranger. Våra hotell erbjuder ett stort utbud av restauranger, caféer och barer. På vissa av våra hotell finns även andra aktiviteter som exempelvis bowling, äventyrsbad, inomhussurf och spa- och relaxavdelning. Hotellen som ingår i affärsområdet SkiStar Logde & hotell är SkiStar Lodge Lindvallen, SkiStar Lodge Hundfjället, Högfjällshotellet, SkiStar Lodge Trysil och Radisson Blu Trysil. Inför vintersäsongen söker vi kockar till våra restauranger på samtliga hotell. Vi har flertalet restauranger med skilda menyer och inriktningar och söker därför kockar med olika spetskompetens.
Som kock kommer du att arbeta vid en av stationerna i köket tillsammans med dina kollegor. Du ansvarar för att tillaga mat enligt gästernas beställningar och förbereder samt tillagar maten från grunden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Förberedelser (prepp)
- Tillaga mat enligt beställning
- Hålla arbetsområdet rent och organiserat
- Prepp, förberedelser och drift under större event och arrangemang.
in English:
SkiStar Lodge & Hotels is our business area that includes our hotels and restaurants. Our hotels offer a wide range of restaurants, cafés, and bars. Some of our hotels also offer other activities such as bowling, adventure pool, indoor surfing, and spa and relaxation facilities. The hotels included in the SkiStar Lodge & Hotel business area are SkiStar Lodge Lindvallen, SkiStar Lodge Hundfjället, Högfjällshotellet, SkiStar Lodge Trysil, and Radisson Blu Trysil. We are now looking for chefs for our restaurants for the upcoming winter season. We have several restaurants with different menus and specialties, and are therefore looking for chefs with different areas of expertise.
As a chef, you will work at one of the stations in the kitchen alongside your colleagues. You will be responsible for preparing food according to guests' orders and preparing and cooking food from scratch.
Main duties
- Preparation
- Prepare food according to orders
- Keep the work area clean and organized
- Preparation, and operations during major events and functions.
Vi söker dig som har en passion för att laga mat och som trivs med att arbeta i köket. Du har positiv energi, brinner för service och har stor känsla för lagsamarbete. Arbetet passar dig som är engagerad, serviceinriktad, stresstålig och ansvarsfull. Du trivs i en hektisk miljö med arbetstid som varierar från tidig morgon, sena eftermiddagar och kvällar.Att sträva efter att överträffa gästens förväntningar ser du som en självklarhet i arbetet.
Förkunskapskrav
- Gymnasial utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som kock
- Grundläggande kunskaper om köksutrustning och livsmedelssäkerhet
- Du talar flytande ett skandinaviskt språk och/eller engelska, både muntligt och skriftligt
Anställningsform & anställningsperiodSäsongsanställning i perioden december - april.
Arbetstider32-40h/vecka, varierande arbetstider vardag och helg.
LönEnligt kollektivavtal
in English:
We are looking for someone who is passionate about cooking and enjoys working in the kitchen. You have positive energy, are enthusiastic about service, and have a strong sense of teamwork. The job is suitable for someone who is committed, service-oriented, able to work under pressure, and responsible. You thrive in a busy environment with working hours that vary from early mornings to late afternoons and evenings.Striving to exceed guests' expectations is a matter of course for you in your work.
Skills required
- Education and/or work experience as a chef
- Basic knowledge of kitchen equipment and food safety
- You are fluent in a Scandinavian language and/or English, both spoken and written
Type of employment & employment periodSeasonal employment during the period December-April.
Working hours32-40 hours/week, varying working hours on weekdays and weekends.
SalaryAccording to collective agreement
We think that working with memorable mountain experiences all year round is the best thing there is!
Our staff are our greatest asset. A shared commitment and a desire to create a great mountain experience for our guests is a part of our success. With us, you can be yourself and have fun at work, while delivering a significant result together with fantastic colleagues.
At SkiStar, we have more than 700 full-time employees who together work with sales, finance, operations, activities, IT, administration, accommodation, property services and marketing. During the winter season we also have over 2700 seasonal employees. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SkiStar AB
(org.nr 556093-6949), https://www.skistar.com/sv/ Arbetsplats
SkiStar Jobbnummer
9668029