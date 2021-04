Kock/Chef - iWork AB - Restaurangbiträdesjobb i Uddevalla

iWork AB / Restaurangbiträdesjobb / Uddevalla2021-04-10Björbäckerestaurang i Uddevalla söker kock med orientalisk backgrund.Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter inom restaurang. Vi söker dig som är stresstålig och kan arbeta i tempo. Som kock förväntas du bland annat kunna laga orientaliska rätter främst från mellanöstern samt ha erfarenhet inom yrket. Vi kommer att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper då det är viktigt att du passar in i vår verksamhet och bland övriga personal.Björbäckerestaurang in Uddevalla is looking for an oriental chef.The work involves usual tasks within restaurang. We are looking for you who are stress-resistant and can work at a pace. As a chef you should know how to cook oriental food from middle east and have good experience within the industri. We will place great emphasis on your personal qualities as it is important that you fit into our business and among other staff.2021-04-10Sista dag att ansöka är 2021-04-18iWork ABBjörbäckevägen 645155 UDDEVALLA5683463