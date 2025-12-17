Kock& Cafèmedarbetare
2025-12-17
Bli vår nya Kock & Cafémedarbetare i Bryggan Café & Bistro!
I vår avdelning Bryggan Café & Bistro skapar vi smakupplevelser för våra gäster -från luncher måndag till fredag till italienska smörgåsar, gelato, pizzor och annat gott. Vi producerar även matlådor som säljs i vår butik. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team!
Om rollen
Som Kock & Cafémedarbetare kommer du att:
Arbeta i köket med att producera maträtter och matlådor.
Vara en del av restaurangdelen med servering, kundbemötande och betalning.
Bidra med kreativitet och idéer för nya produkter.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från restaurangkök.
Har erfarenhet av kundbemötande och service.
Trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
Är kreativ och gillar att utveckla nya smaker och koncept.
Omfattning: Deltid, ca 32 timmar/vecka.
Anställningsform: Timanställning med provanställning i 6 månader.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Varierande schema, inklusive kvällar och helger
Vi erbjuder
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år via Epassi.
Subventionerad massage.
Ett härligt team och en arbetsplats där matglädje står i centrum!Så ansöker du
Vi prioriterar ansökningar där videofrågorna är besvarade. Går du vidare till nästa steg kommer vi be dig komplettera med ditt CV.Om företaget
MAXI ICA Stormarknad Torslanda öppnade 2004 och är idag en modern stormarknad med över 40 000 artiklar - allt under ett tak. Vi har eget bageri, manuell delikatess, fiskavdelning, kallskänk, catering samt Café & Bistro Bryggan. Vi erbjuder även e-handel med drive-thru och hemleverans. Vi är idag cirka 160 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund ÄKTA - Ärlighet, Kvalitet, Trygghet och Ansvar.
