Kock, asiatisk kock

2025-10-29
Vi söker erfaren asiatisk kock
Vi söker nu en erfaren och engagerad kock med specialisering inom asiatisk matlagning, gärna vietnamesisk, till vår restaurang.
Kvalifikationer:
Erfarenhet av asiatisk matlagning är ett krav - gärna asiatisk kök.
Du ska kunna kommunicera på grundläggande svenska och vietnamesiska.
Yrkesutbildning eller certifikat inom matlagning är meriterande men inte ett krav.
Vi söker dig som:
Har god arbetsmoral och kan arbeta självständigt såväl som i team.
Är noggrann, stresstålig och har ett öga för detaljer.
Har ett genuint intresse för matlagning och kvalitet.
Vi erbjuder:
En stabil arbetsplats i en växande restaurang.
Trevlig arbetsmiljö och stödjande kollegor.
Konkurrenskraftig lön baserat på erfarenhet och kompetens.
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan och CV till oss så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande.
Välkommen att bli en del av vårt team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: bamboo.nora@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
Rådmansgatan 9
)
713 31 NORA
Vu Thi Thuy Kontakt
Thi Thuy Vu bamboo.nora@gmail.com 0736160377
9579687