Kock, Asiatisk Fusion - Takame AB

Takame AB / Optikerjobb / Göteborg2021-04-04#jobbjustnuNu söker vi en ny kock till Takame Göteborg belägen i Hasselbladshuset mitt emot Nordstan på Östra Hamngatan 3.Ett Asiatiskt koncept med fokus på, Japansk , Koreansk och vietnamesisk!Vi söker dig som brinner för matlagning, kan planera ditt jobb och är snabb och organiserad. Vi är ett härligt team från olika delar av världen tex Japan, Mongoliet, Vietnam; Thailand, kina och Sverige! Känner du att du är rätt person, hör av dig! Bra villkor till rätt person!Arbetstid kvällstid/helger, lunchtid.We are looking a new chef to our Asian Restaurant Takame, we are a fusion restaurant with Sushi, Japanese & Korean food. please send us an email for further information. www.takame.se 2021-04-04Sista dag att ansöka är 2021-05-04Takame ABÖstra Hamngatan 341105 Göteborg5671403