Kock, à la carte

Pitcher's är din lokala gastropub där ett gediget hantverk och umgänge med vänner står i centrum. Hit kan du komma för att få god mat och dryck, men även för att koppla av en stund i goda vänners lag. Pitcher's i Ängelholm öppnar snart och är det självklara valet för dig som vill umgås med vänner och gillar god mat och dryck. Vi kommer ha öppet alla dagar i veckan.
Pitcher's i Ängelholm är en mötesplats där du kan äta vällagad mat och njuta av drycker av alla möjliga slag. Maten tillagas från grunden och vi använder oss bara av de bästa råvarorna. Vill du ha något gott att dricka till maten så kan vi med glädje erbjuda ett brett sortiment av öl och vin. Känner du att detta låter intressant är du varmt välkommen med din ansökan. Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba i kök samt har utbildning inom kök och matlagning. Du ska vara stresstålig och engagerad. Det är viktigt att du fungerar bra med att arbeta i grupp samt att du lägger stor vikt vid laganda, noggrannhet och service.Arbetsuppgifter
Hos oss på Pitcher's kan och bör du förvänta dig mat som är en fröjd för både ögat och magen. Här står maten i fokus och vi tillagar alla våra rätter från grunden. Det betyder att du får fräsch mat som tillagas när du beställer den, gjord på råvaror av högsta kvalitet. Vi tar inga genvägar, utan serverar endast sådant som vi själva skulle uppskatta att få på tallriken. Det är din garanti för att det vi serverar är gjort med kärlek och omtanke. Köksutbildning och erfarenhet är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: vincent.helsingborg@pitchers.se Arbetsgivarens referens
