Kock
N. Tang AB / Kockjobb / Vellinge Visa alla kockjobb i Vellinge
2026-07-25
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I samband med utvecklingen av vår verksamhet söker vi extra kock som brinner för att laga mat från grunden med hög kvalitet och kan laga asiatisk mat.
Arbetsuppgifterna består av tillagning av asiatisk ( kinesiska och vietnamesiska ) varmmat.
Du ska kunna hålla tider, hantera stress, vara serviceinriktad, kunna arbeta i grupp och ha högt tempo.
Bra om du har erfarenhet från asiatisk restaurang.
Det är viktigt att den sökande är serviceinriktad, stresstålig och noggrann. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: hanna.torudd@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N. Tang AB
(org.nr 556775-8197)
Östersjövägen 1 (visa karta
)
236 36 HÖLLVIKEN Arbetsplats
N Tang AB Jobbnummer
10011516