Kock
Askersunds kommun, Kost, städ och serviceavdelningen / Kockjobb / Askersund Visa alla kockjobb i Askersund
2026-07-20
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Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vill du laga mat med hjärta och kvalitet tillsammans med ett engagerat team? Vi söker en driven kock som brinner för smak, service och samarbete.Kvalifikationer
Du är en utbildad och skicklig kock.
Erfarenhet av arbete i storkök/ restaurangkök.
God kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll (HACCP).
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för planering och genomförande av matlagning.
God samarbetsförmåga och ett positivt bemötande mot kollegor och gäster.
Flexibel, lösningsorienterad och van att arbeta i ett tidvis högt tempo.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av specialkost och allergikost.
Erfarenhet av offentlig måltidsverksamhet.
Kunskap om hållbar matlagning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat och måltider. Du är kreativ, kvalitetsmedveten och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen. Du tar initiativ, är serviceinriktad och sätter gästens upplevelse i fokus.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336856". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Askersunds Kommun
(org.nr 212000-1983)
696 21 ASKERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Askersunds kommun, Kost, städ och serviceavdelningen Kontakt
Avdelningschef Service
Peter Eineren peter.eineren@askersund.se +4658382060 Jobbnummer
10007083