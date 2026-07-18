Kock
Smygehus Havsbad AB / Kockjobb / Trelleborg Visa alla kockjobb i Trelleborg
2026-07-18
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smygehus Havsbad AB i Trelleborg
Smygehus Havsbad är det charmiga hotellet med den goda maten på Sveriges sydspets. Här är du alltid nära naturen och havet, vi har egen strandäng! Våra konferensrum har alla havsutsikt och när du checkar in på vårt hotell får du ett eget strandnära hus eller hotellrum. Vi har gym, pooler, bastu och spabehandlingar. Anläggningen är öppen 7 dagar i veckan.
Vi söker dig med glimten i ögat och service i hjärtat. Viktiga egenskaper för tjänsten är att du trivs i en miljö med stor variation i arbetsuppgifter, är flexibel och lösningsorienterad. Du hanterar stressiga situationer med ett lugn och prioriterar rätt arbetsuppgifter. Du bör vara självgående, ha en kockutbildning och Du är har minst 5 års erfarenhet, är stresstålig, kunna vara en lagspelare och hålla många bollar i luften.
Du ska brinna för ditt yrke vara flexibel och arbetsam.
Du har minst 5 års erfarenhet, är stresstålig, kunna vara en lagspelare och hålla många bollar i luften.
Du ska brinna för ditt yrke, flexibel och pedagogisk .Du bör vara självgående, ha en kockutbildning och arbetsam.
Vi söker en kock till vårt team. Vi lagar all mat från grunden och efter vad som är i säsong. Tjänsten innebär självständigt arbete i varmkök. Vi är ett team som jobbar över gränserna, tänker lösningsorienterat och kreativt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av en liknande tjänst. Erfarenhet från a la carte är meriterande. Samt att du har en känsla för smak, service och kvalitet. Som person är du positiv, initiativtagande, är lyhörd inför gästernas behov & är flexibel och rycker in där det behövs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: info@smygehushavsbad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smygehus Havsbad AB
(org.nr 556748-2095), http://www.smygehushavsbad.se
Smyge Strandväg 136 (visa karta
)
231 79 SMYGEHAMN Kontakt
Alexander Eriksson kock@smygehushavsbad.se Jobbnummer
10005900