Kock
GK i Kungshallen AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GK i Kungshallen AB i Stockholm
Kock sökes till Grekiska Kungshallen – Heltid
Arbetsgivare: GK i Kungshallen AB
Arbetsplats: Grekiska Kungshallen, Kungsgatan 44, StockholmPubliceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Vi söker en engagerad och erfaren kock som vill bli en del av vårt köksteam på Grekiska Kungshallen.
Hos oss arbetar du i ett högt tempo där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus. Du kommer att vara delaktig i tillagningen av våra rätter och bidra till att våra gäster får en förstklassig matupplevelse.Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga maträtter enligt restaurangens rutiner.
Hantera grill, stekbord och övrig köksutrustning.
Förbereda råvaror och säkerställa hög kvalitet på maten.
Följa gällande hygien- och livsmedelsregler.
Hålla köket rent och organiserat.
Samarbeta med övriga medarbetare under service.
Vi söker dig som
Har minst 2 års erfarenhet som kock.
Är van att arbeta i ett högt arbetstempo.
Har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande.
Är noggrann och kvalitetsmedveten.
Har god kunskap om livsmedelshygien.
Kan arbeta dagtid, kvällar och helger.
Erfarenhet av medelhavs- eller grekisk matlagning är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Heltidsanställning.
Tillsvidareanställning med inledande provanställning enligt gällande regler.
Marknadsmässig lön.
Ett stabilt företag med goda utvecklingsmöjligheter.
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor.
Anställningsform
Heltid
Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GK i Kungshallen AB
(org.nr 556909-0243)
Kungsgatan 44 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Nidals Kolgrill AB Jobbnummer
9995916