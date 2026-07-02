Kock
Alfarone AB / Kockjobb / Eksjö Visa alla kockjobb i Eksjö
2026-07-02
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söker en självgående kock!
Är du en passionerad kock med några års erfarenhet och en förkärlek för att laga mat från hjärtat? Vill du vara en del av vårt dynamiska team på Bron en välkänd och uppskattad restaurang i Eksjö! Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en självgående kock som har erfarenhet av att arbeta i ett högt tempo och som har ett genuint intresse för matlagning. Du ska vara kreativ, ansvarsfull och ha förmågan att arbeta både självständigt och i team.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
• erfarenhet som kock
• kunskaper i kökets alla delar
• Förmåga att arbeta självständigt och effektivt
• Positiv attityd
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan och CV till oss – vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till Restaurang Bron! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: mojje_y@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alfarone AB
(org.nr 556799-9973)
Norra Storgatan 38d (visa karta
)
575 32 EKSJÖ Arbetsplats
Restaurang Bron Jobbnummer
9990227