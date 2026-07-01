Kock
Vedugn 550 grader AB / Kockjobb / Solna Visa alla kockjobb i Solna
2026-07-01
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Vi söker en kock till vårt team!
Arbets plats Piazza Råsunda
Är du en kreativ och driven kock som älskar att arbeta med färska råvaror och skapa mat som gästerna minns? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Vi är en familjär restaurang och pizzeria som ligger i hjärtat av Råsunda. Hos oss möts gäster av god mat, personlig service och en avslappnad atmosfär. Vi har en trogen kundkrets och strävar alltid efter att erbjuda en varm och välkomnande upplevelse, oavsett om det gäller lunch, middag eller kvällar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta som kock (gärna inom både á la carte och enklare rätter)
Är punktlig och positiv.
Har ett öga för kvalitet och självgående
Talar svenska eller engelskaArbetsuppgifter
Förbereda och tillaga rätter enligt meny
Hålla rent och ordning i köket
Samarbeta med övrig personal
Vi erbjuder:
En trygg och familjär arbetsplats med trevligt arbetsklimat
Arbetstider som varierar – dag/kväll och helg
Lön enligt överenskommelse
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och gärna några rader om dig själv så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande.
Välkommen till vårt kök – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: piazza.rasunda@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vedugn 550 grader AB
(org.nr 559100-4303)
Stråkvägen 1 (visa karta
)
169 35 SOLNA Arbetsplats
Vedugn 550 Grader AB Kontakt
STANE Nikolic piazza.rasunda@gmail.com 0701750101 Jobbnummer
9987914