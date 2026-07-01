Kock

Sorsele River Hotel AB / Kockjobb / Sorsele
2026-07-01


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Vi söker nu:
En kock till vår restaurang.
Vi söker dig med ett kreativt sinne och intresse för råvaror och matlagning. Som person är du glad, positiv. För att vara lämplig som kock hos oss är du van att arbeta självständigt och är initiativtagande.
Du ska vara engagerad, serviceinriktad och sätta gästen i första hand.
Vi arbetar i team där samarbetsförmåga är viktigt.
Vår lunchservering är en viktig del i vår verksamhet så arbetet innebär tillagning och förberedande av lunchbufféer och ála carte.
Tjänsten är heltid med rullande schema, luncher, kvällar och helger

Lämpliga kvalifikationer för dig som söker är:
Du bör ha utbildning inom restaurangkök och/eller flerårig erfarenhet inom branschen. Du skall behärska såväl nytänkande som det traditionella köket.

Tillträde: Snarast

Ansökan snarast

Välkommen med din ansökan eller frågor till mig.
Elenor Gustavsson
elenor@sorseleriverhotel.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: elenor@sorseleriverhotel.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sorsele River Hotel AB (org.nr 556647-9738)
Hotellgatan 2 (visa karta)
924 31  SORSELE

Kontakt
Hotellchef
Elenor Gustavsson
elenor@sorseleriverhotel.se
0952-12150, 070-2887894

Jobbnummer
9987496

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