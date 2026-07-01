Kock
Sorsele River Hotel AB / Kockjobb / Sorsele Visa alla kockjobb i Sorsele
2026-07-01
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Vi söker nu:
En kock till vår restaurang.
Vi söker dig med ett kreativt sinne och intresse för råvaror och matlagning. Som person är du glad, positiv. För att vara lämplig som kock hos oss är du van att arbeta självständigt och är initiativtagande.
Du ska vara engagerad, serviceinriktad och sätta gästen i första hand.
Vi arbetar i team där samarbetsförmåga är viktigt.
Vår lunchservering är en viktig del i vår verksamhet så arbetet innebär tillagning och förberedande av lunchbufféer och ála carte.
Tjänsten är heltid med rullande schema, luncher, kvällar och helger
Lämpliga kvalifikationer för dig som söker är:
Du bör ha utbildning inom restaurangkök och/eller flerårig erfarenhet inom branschen. Du skall behärska såväl nytänkande som det traditionella köket.
Tillträde: Snarast
Ansökan snarast
Välkommen med din ansökan eller frågor till mig.
Elenor Gustavssonelenor@sorseleriverhotel.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: elenor@sorseleriverhotel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele River Hotel AB
(org.nr 556647-9738)
Hotellgatan 2 (visa karta
)
924 31 SORSELE Kontakt
Hotellchef
Elenor Gustavsson elenor@sorseleriverhotel.se 0952-12150, 070-2887894 Jobbnummer
9987496