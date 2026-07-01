Kock
Compass Group AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-01
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Tillsvidare, heltid 100% Tillträde enligt överenskommelse / Tillträde så snart som möjligt
Vem söker vi?Nu söker vi en passionerad kock som vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Med nyfikenhet och entusiasm skapar du smakfulla och vällagade rätter med fokus på hållbarhet.
I tjänsten ingår bland annat dagligt arbete med egenkontroll, att ha god kännedom om allergener och kunna redogöra för alla ingredienser, beställning och mottagning av varor samt svinnhantering. Du kommer även vara behjälplig i menyplanering och inventering.
Om Restaurang
Vi söker nya medarbetare till Timebuilding!
Vill du bli en del av ett engagerat team? Vi söker nu nya kollegor till vår verksamhet på Timebuilding.
Hos oss lagar vi fräsch mat från grunden. Vi serverar dagens lunch till våra gäster och arbetar även med produktion av skolmat som vi levererar till skolor.
Vem är du?
Du är över 18 år
Du har utbildning inom hotell och restaurang med kockinriktning eller motsvarande
Du har erfarenhet av restaurangarbete sedan tidigare
Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt
Du tar genom din passion ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
Du talar och skriver svenska
Erfarenhet av menyplaneringssystem är ett plus
Erfarenhet som skolkock är meriterande (ett plus)
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461)
111 00 STOCKHOLM Arbetsplats
Compass Group Sverige Kontakt
Rekryterare
Neda Boroon neda.boroon@compass-group.se Jobbnummer
9986754