Kock
Karlsborgs kommun / Kockjobb / Karlsborg Visa alla kockjobb i Karlsborg
2026-06-30
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Ditt engagemang gör måltiden - välkommen som kock hos oss!
Arbetsplatsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en verksamhet med en stor spännvidd innehållande enheterna gata/park, vatten- och avlopp, plan- och bygg, fastighet, kost samt lokalvård och tillhörande administrativa tjänster.
Kostenheten driver nio stycken kök inom olika kommunala verksamheter där tillagning och servering sker till barn, elever, brukare och övriga kunder. Aktuell tjänst som kock har placering i Carl Johanskolans kök som ansvarar för tillagning och servering för högstadieskolan, liksom även tillagning av mat till två förskolor. Det innebär totalt ca 300 portioner per dag.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som kock i Carl Johanskolans kök får du vara med och göra skillnad varje dag genom att skapa goda måltider som ger energi och matglädje. Du planerar och tillagar dagens måltider, inklusive specialkost och dietmat, med fokus på kvalitet, hållbarhet och livsmedelssäkerhet.
Rollen är varierad och innehåller allt från produktionsplanering, livsmedelshantering och servering till in- och utleveranser av varor. Du möter dagligen elever och pedagoger, vilket gör att service och ett gott bemötande är en naturlig del av arbetet. Du är också delaktig i att utveckla verksamheten och bidra med idéer som gör våra måltider och arbetssätt ännu bättre.Kvalifikationer
Vi söker dig med kockutbildning från gymnasiet eller likvärdig utbildning/erfarenhet. Vi ser gärna att du har dokumenterad yrkesvana. Du behöver ha kunskap i dietmatlagning, förekommande digital teknik och även ha arbetat med HACCP och vara insatt i detta arbetssätt. Du bör också vara van vid att ta eget ansvar samt att jobba i en grupp.
Du ska ha ett stort intresse för mat och matlagning, ha god samarbetsförmåga, vara serviceinriktad samt ha ett flexibelt synsätt och ser det som stimulerande och intressant att arbeta i en organisation under kontinuerlig förändring.
Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket, så som tal, skrift och förståelse, för att kunna arbeta utifrån våra köksinstruktioner, HACCP-plan samt för att kunna ha dialog med våra kunder.Övrig information
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Rekrytering kan ske fortlöpande under rekryteringsprocessen.
Vid önskan om facklig kontakt, finns kontaktuppgifter på kommunens hemsida.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film här
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 550 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt Instagramkonto Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs Kommun
(org.nr 212000-1629), https://www.karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Storgatan 16 (visa karta
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546 82 KARLSBORG Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kostenhet Kontakt
Britt-Marie Johansson 0505-17126 Jobbnummer
9985154