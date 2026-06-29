Kock
Vs Restaurang AB / Kockjobb / Rättvik Visa alla kockjobb i Rättvik
2026-06-29
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Vi på Sjövillan i Rättvik söker en kock till vårat team.
Hos oss arbetar du i ett ambitiöst kök där vi lagar mat från grunden med bra råvaror. Menyn har influenser från hela världen. samtidigt som vi gillar att utvecklas och prova nytt. Restaurangen ligger precis vid Långbryggan i Rättvik med en av Dalarnas vackraste utsikter över Siljan.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i restaurangkök.
Är självgående, ansvarstagande och noggrann.
Trivs när tempot är högt.
Brinner för god mat och vill fortsätta utvecklas.
Är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning året runt.
Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett engagerat team.
Ett modernt kök och en restaurang med höga ambitioner.
En fantastisk arbetsplats vid Siljans strand.
Är du den vi söker? Skicka din cv till www.visitsjovillan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: Info@visitsjovillqn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VS Restaurang AB
(org.nr 559132-9197)
Långbryggevägen 20 (visa karta
)
795 32 RÄTTVIK Jobbnummer
9984230