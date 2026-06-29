Kock
Nobeli Business Support Aktiebolag / Kockjobb / Karlskoga Visa alla kockjobb i Karlskoga
2026-06-29
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Vill du vara med att skapa värdskap i världsklass? Som kock på Bofors Hotel kan du vara det. Här får du en viktig roll i att skapa vällagade måltider för våra gäster, som ofta besöker oss i samband med affärsmöten eller andra evenemang där den höga nivån på måltiden är en del av en lyckad upplevelse.
Vi söker nu en erfaren kock som vill vara med i vårt professionella team där vi tillsammans ser till att varje gäst känner sig väl omhändertagen. Våra gäster kommer från olika delar av världen, vilket innebär att du behöver ha en bred kunskap om matlagning samt en förmåga att anpassa dig efter olika typer av arrangemang och önskemål.
Du kommer arbeta i såväl varm- som i kallkök och bageri vid behov. Variation och samarbete är en naturlig del av vår vardag där vi hela tiden strävar efter en så hög leveransnivå som möjligt.
Vårt arbete är förlagt till alla dagar i veckan, från frukost till sena kvällar. Normalt har vi stängt under sommaren, jul och andra storhelger, vilket ger dig en god balans mellan arbete och ledig tid.
Vem är du?
Du har minst 5 års erfarenhet som kock. Du är delaktig i produktionen av allt från frukost, lunch, fika, middagar och catering, vilket innebär en bred produktportfölj främst riktad till affärsmöten.
Du värdesätter teamwork, delat ansvar och trivs i ett sammanhang där samarbete är viktigt. Du är noggrann och stolt över ditt hantverk och låter helhetsupplevelsen för gästen alltid stå i centrum, även när tempot är högt.
På Bofors Hotel får du möjlighet att jobba i en internationell miljö med gäster från hela världen, vara en del av ett mycket professionellt team och möjlighet att utvecklas inom flera delar av köket.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Observera att tjänsten kräver säkerhetsprövning och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi ser fram emot din ansökan!
Trygghet och säkerhet i fokus
Nobeli levererar tjänster inom och nära svensk försvarsindustri och andra verksamheter med höga säkerhetskrav. Därför genomförs en bakgrunds- och säkerhetskontroll för slutkandidater inför anställning. I vissa uppdrag kan även placering i säkerhetsklass och krav på särskilt medborgarskap förekomma.
Dessa kontroller görs för att verifiera relevanta uppgifter och säkerställa den höga integritet och trygghet som präglar både våra uppdrag och vår arbetsmiljö.
Anrika Bofors Hotel ligger i Karlskoga, 30 minuter från Örebro och 45 minuter från Karlstad och är en del av företaget Nobeli.
Hotellet erbjuder bl.a. 34 hotellrum, konferenslokaler samt flera matsalar och salonger. Merparten av våra boende gäster är vanligtvis internationella affärsresenärer och vi har en omfattande restaurangverksamhet.
Vi är kända för vår service, goda mat och vårt värdskap. Vår kultur präglas av ett hjärtligt, tryggt och professionellt omhändertagande av våra gäster. Vi får ofta uppskattning för vårt arbete och när vi lyckas leverera i enlighet med vår kultur, ger det en tillfredsställelse i professionen.
Det är lätt att vara en stolt medarbetare på Bofors Hotel.
Bofors hotel är ett verksamhetsområde inom Nobeli och som anställd hos Nobeli erbjuds du en inkluderande arbetsmiljö där du får vara med och bidra till den framtida utvecklingen. Du erbjuds även ett stort utbud av förmåner via förmånsportalen Benify såsom bl.a. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension och olika rabatter. Vi erbjuder även friskvårdstimma.
Du kan läsa mer på www.boforhotel.se
och www.nobeli.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobeli Business Support Aktiebolag
(org.nr 556016-3247)
Hyttåsvägen 12 (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bofors hotel Kontakt
Hotelldirektör
Göran Beck goran.beck@boforshotel.se 073-8611440 Jobbnummer
9983329