Kock
Snabb Jobb Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Helsingborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Helsingborg
2026-06-29
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För vår kunds räkning - söker vi en passionerad och erfaren kock för vårt restaurangteam i Helsingborg. Som kock kommer du att ansvara bland annat för att skapa läckra grillrätter för våra gäster.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga grillrätter enligt recept och standarder
Ansvara för att hålla köket rent och organiseratKvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som kock, med fokus på grillning
Kunskap om livsmedelssäkerhet och hygienregler
Teamplayer med god kommunikationsförmåga
Om du brinner för matlagning och grillning och vill vara en del av vårt team, skicka in ditt CV och personliga brev.
Vi ser fram emot att höra från dig!
OBS! Skriv ansökningskoden SHKO024 i övrig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHKO024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Jobbnummer
9982754