Kock
Thimans Vinbar AB / Kockjobb / Landskrona Visa alla kockjobb i Landskrona
2026-06-28
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Vi söker dig, glada, trevliga, duktiga och noggranna kock till vårt härliga Team Thimans.
Dokumenterad utbildning samt referenslista bifogas tillsammans med CV.
Lön enligt avtal
Vi söker både hel- och deltidsanställda.
Vi arbetar med närproducerade, högkvalitativa råvaror över säsong, som skall hanteras med kärlek och respekt.
Maträtter från Europeiska kök samt svensk husmanskost förekommer. Även mat & vin event med teman från olika delar av sverige, norden och europa.
Fullständig kunskap kring
Egenkontroll
HACCP
Städning, beställningar, mottag av varor, schemaläggning för kökspersonal, kalkyler och därmed förenliga arbetsuppgifter.
Vi hjälper dig med kombination mat & dryck från våra sommelierer.
Menyförslag skall först presenteras i samråd med ledningen.
Arbetsplatsen och restaurangen är upplevelse för våra gäster där ALLA anställda skall leverera på topp.
Vi ser fram emot din ansökan och ev. löneanspråk.
Varmt välkommen till TeamThimans och familjen Thimansson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: vinbarenilandskrona@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Thimans Vinbar AB
(org.nr 559478-6419)
Rådhusgatan 3 (visa karta
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261 31 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982179