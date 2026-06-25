Kock
Villa Gransholm AB / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2026-06-25
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Kockar sökes 👨🍳✨
Vi växer och söker nu en eller två kockar till vårt familjära hotell och restaurang.
Hos oss arbetar vi nära säsongen och med lokala råvaror i fokus. Ingen dag är den andra lik — vi har restauranggäster, konferenser, bröllop, catering och mycket mer.
Vi söker dig som:
• har erfarenhet av kök (meriterande men inget krav)
• är nyfiken och vill utvecklas
• trivs med att arbeta i team
• gillar högt tempo och varierade dagar
• har körkort (krav då vi även arbetar med catering)
För oss är personkemi minst lika viktigt som erfarenhet. Är du nyfiken & har grundläggande erfarenhet är du välkommen att även få höra av dig, vi utvecklas gärna tillsammans med dig!
Vi söker någon som vill vara med och bidra till ett varmt och engagerat team
Vi är ett mindre hotell med 13 rum och en personlig känsla — här får du möjlighet att vara delaktig & utvecklas
Behöver du flytta eller pendlar långt? Det finns möjlighet för oss att hjälpa till med boende.
Låter det intressant?
Skicka gärna ett meddelande eller maila oss för mer information till info@villagransholm.se
Joakim: 070-375 66 75
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail eller Telefon
E-post: Info@villagransholm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Villa Gransholm AB
(org.nr 556925-1845)
Gransholmsvägen 132 (visa karta
)
355 99 GEMLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Joakim Rhodin Info@villagransholm.se +46 70-375 66 75 Jobbnummer
9978473