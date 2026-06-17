Kock
Rasta Sverige AB / Kockjobb / Grästorp Visa alla kockjobb i Grästorp
2026-06-17
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Rasta Grästorp är en anläggning som ingår i den välkända Rasta kedjan med 30 mötesplatser runt om i Sverige där vi driver Restaurang, butik & hotellverksamhet. Här på Rasta Grästorp har vi en restaurang med fokus på svensk husmanskost samt en välsorterad trafik butik som drivs under varumärket OKQ8.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Vi letar efter en stresstålig och engagerad kock som kan bidra till att göra vår verksamhet på Rasta till succé. Du kommer tillsammans med de övriga i teamet att ha nyckelrollen i att säkerställa att våra besökare får en smakfull och minnesvärd upplevelse genom kvalitativa måltider och utmärkt service.Dina arbetsuppgifter
Planera och förbereda måltider med hög kvalitet och noggrannhet.
Upprätthålla en ren och organiserad arbetsmiljö för effektiv och säker matlagning.
Du förbereder och tillagar måltider av hög kvalitet.
Arbetar tillsammans med övrig kökspersonal för att säkerställa en smidig och effektiv lunch-/middagsservering.
Kvalifikationer och Erfarenhet
Erfarenhet från professionellt kök – Tidigare arbete som kock, gärna inom svensk husmanskost.
Stresstålig och effektiv – Van vid att hantera högt tempo och arbeta under tidspress.
Kunskap om livsmedelshantering och hygien – God förståelse för säker matlagning och HACCP-rutiner.
Självgående och ansvarsfull – Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbetsområde.
Goda kunskaper inom köksekonomi – Förståelse för råvarukostnader, svinnhantering och effektiv köksdrift.
Arbetstid och Förmåner
Anställningsform: Vikariat Sysselsättningsgrad: 100% Arbetstid: Varierande timmar, inklusive helger och kvällar. Lön: Enligt kollektivavtal. Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökningsprocess
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Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7930692-2057886". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasta Sverige AB
(org.nr 556618-7141), https://karriar.rasta.se
Three moose in Grästorp AB (visa karta
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467 92 GRÄSTORP Arbetsplats
Rasta Sverige AB Jobbnummer
9968324