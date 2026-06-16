Kock
Hammarö Kommun, Serviceförvaltningen / Kockjobb / Hammarö Visa alla kockjobb i Hammarö
2026-06-16
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Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom serviceförvaltningen arbetar du varje dag med att ge den bästa servicen på Hammarö. Som tillväxtkommun står vi inför en utveckling av kommunens service vilket berör en mängd områden och platser som besöks dagligen. Vi arbetar nära våra invånare och finns här för alla människor som bor och vistas på vår ö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som kock på Serviceförvaltningen Hammarö kommun kommer du att delta i kökets dagliga produktion. Du är delaktig i planering, inköp, administrativa uppgifter som interndebitering, kontering, beställning, egenkontroll/HACCP och näringsberäkning med mera.
Som kock är din huvudsakliga arbetsuppgift att tillaga näringsriktiga måltider till våra matgäster. Du har också ansvar för tillagning av special- och allergikoster.
Tjänsten avser en heltidsanställning på 40 timmar per vecka, med arbetstid måndag till fredag. Tjänsten är en semestertjänst.
Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock och har flera års erfarenhet från storkök eller restaurang. Du brinner för att laga välsmakande och näringsriktiga måltider och värdesätter god service samt ett professionellt bemötande. Som person uppskattar du ett gott samarbete, du tar ansvar och bidrar med ett positivt förhållningssätt i det dagliga arbetet.
Du har goda kunskaper i HACCP, hygienföreskrifter och relevant lagstiftning. Det är meriterande om du även har kunskap om och erfarenhet av specialkost.
Krav för tjänsten:
• God datavana
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort (då arbetet kan ske på olika platser i kommunen)
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Urval sker löpande och intervjuer kan förekomma innan ansökningstidens utgång.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332202". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö Kommun
(org.nr 212000-1793)
663 31 SKOGHALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammarö kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Nås via kommunens Kontaktcenter 054-51 50 00 Jobbnummer
9966760