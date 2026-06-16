Kock
Hillarps Livs AB / Kockjobb / Halmstad Visa alla kockjobb i Halmstad
2026-06-16
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Vi söker dig som:
Har erfarenhet från restaurang, café, bar eller serviceyrken.
Är stresstålig och gillar att arbeta i högt tempo.
Har positiv energi och ett professionellt bemötande.
Är ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad.
Trivs med teamwork och bidrar till en god arbetsmiljö.
Kan arbeta såväl dagtid som kvällar och helger.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som kock.
Kunskap inom mat och dryck.
Utbildning inom restaurang eller hotell.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Storköksproduktion
Köksarbete.
Städning och ordning i kök.
Säkerställa hög service och kvalitet under hela arbetspasset.
Service á la carte.
Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med från starten av en ny restaurang.
Ett härligt team och familjär arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranchen.
Varierande arbetsdagar i en modern restaurang och produktionsverksamhet
Handels kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hillarps Livs AB
(org.nr 556590-2813)
302 50 HALMSTAD (HALLANDS) Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Högskolan Halmstad Jobbnummer
9965112