Kock
Arjeplog Hotel Silverhatten AB / Kockjobb / Arjeplog Visa alla kockjobb i Arjeplog
2026-06-15
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arjeplog Hotel Silverhatten AB i Arjeplog
Om jobbet
Silver Resort - navet i turism- och biltestverksamheten i Arjeplog är en hotellkoncern med fokus på testindustri, konferenser, event och vinterturism. Vårt syfte är att ge våra gäster en helhetsupplevelse med bästa service, det bästa boendet och spännande event.
Till vår säsong vintern 2027 söker vi nu några kockar som tillsammans med oss vill jobba i en spännande och intensiv bransch.
Som person är du ansvarstagande, engagerad, glad och positiv. Hos oss är tempot högt så vi ser gärna att du är van att ha många bollar i luften utan att för den skull minska på kvalitet eller ditt goda humör. Vidare bör du ha god förmåga att kunna prioritera även under stressiga arbetsförhållanden.
Vi serverar luncher, a lá carte middagar samt catering. Detta betyder att du bör vara flexibel och gilla att anta nya utmaningar eller så har du redan erfarenhet från liknande verksamhet.
Du bör tala god Engelska och självklart har du redan arbetat en säsong eller mer som kock.
Välkommen med din ansökan!
Om anställningen
Arbetsgivare: Arjeplog hotell Silverhatten AB
Lönetyp: Fast månadslön enligt kollektivavtal (Visita / HRF)
Kontaktperson: Bijan Biazar, Food & Beverage Manager bijan.biazar@silverresort.se
Hemsida: https://silverresort.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: emma.skavik@silverresort.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Vinter 2027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplog Hotel Silverhatten AB
(org.nr 556516-6492)
Silvervägen 1 (visa karta
)
938 31 ARJEPLOG Arbetsplats
Silver Resort Kontakt
F&B Manager
Emma Skavik emma.skavik@silverresort.se Jobbnummer
9962699