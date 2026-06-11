Kock
Berseau AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2026-06-11
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Restaurang Berseau söker Lunchkock & À la carte-kock!
Vill du arbeta i ett kreativt kök med höga ambitioner och vara med på Berseaus fortsatta resa? Nu söker vi både lunchkock och à la carte-kock till vårt köksteam.
Vi söker dig som har passion för matlagning, gillar att arbeta med kvalitativa råvaror och trivs i ett högt tempo. Du är noggrann, ansvarstagande och har en stark känsla för smak, presentation och gästupplevelse.
Som lunchkock ansvarar du för att planera och tillaga dagens lunch samt säkerställa en effektiv och välfungerande lunchservice.
Som à la carte-kock arbetar du med vår ordinarie meny där kvalitet, tempo och noggrannhet är avgörande för att skapa en förstklassig upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete i restaurangkök
• Är självgående och tar ansvar för din station
• Trivs med att samarbeta i team
• Har ett genuint intresse för mat och gastronomi
• Är stresstålig och lösningsorienterad
Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid
• En inspirerande arbetsplats vid hamnkanalen i Jönköping
• Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett ambitiöst team
• Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter
Välkommen att skicka in din ansökan via vår rekryteringsportal.
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berseau AB
(org.nr 559075-6416)
Hamnparken 1 (visa karta
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553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9960505