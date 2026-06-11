Kock
Lidköpings Kommun / Kockjobb / Lidköping Visa alla kockjobb i Lidköping
2026-06-11
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eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Område Måltid och lokalvård tillhandahåller vällagad och näringsriktig mat till förskolor, skolor och äldreomsorg i Lidköpings Kommun.
Utöver detta får du ett arbete där målet sträcker sig längre än själva måltiden. Du kommer arbeta nära alla våra olika verksamheter och där ser vi att du arbetar för att inspirera dina gäster till att prova nytt men också bidra till ökad förståelse kring alla perspektiv runt mat. Vi ser måltiden som en viktig del av dagen då den bidrar till energi och den kan också hjälpa till att skapa trygghet och återhämtning under dagen. Vi som arbetar inom kommunens Måltidsverksamhet vill bidra till att barn och äldre får en positiv upplevelse i samband med måltiden. Du kommer att ha stora möjligheter till utveckling och att påverka i arbetet.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara en del av enhet måltids kunniga resursteam, vilket innebär att du får lära känna och jobba i de flesta av våra kök, när behov uppstår. Att du är självgående och beredd att ta stort ansvar är viktigt, då du både kommer att jobba i grupp och ensam i våra kök där du även kan komma att ersätta den som är köksansvarig.
Datakunskap är ett krav då bland annat beställningar, egenkontroll och statistik sköts digitalt.
Vem är du?
Vi ser att du har treårigt gymnasium; storköks- och kockutbildning eller motsvarande. Om du har erfarenhet av arbete inom storkök ser vi det som meriterande. Vi ser gärna att du har goda kunskaper om olika specialkoster. Du ska behärska svenska i tal och skrift. Du har åtminstone grundläggande kunskaper i Office-paketet, mail samt liknande program. Du har B-körkort och tillgång till bil.
Vi vill att du är serviceinriktad och stresstålig samt har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du ska kunna utföra arbetsuppgifterna självständigt, ta egna initiativ och vara flexibel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. För tjänsten ligger månadslönen mellan 28 700kr – 33 100kr, beroende på erfarenhet, utbildning och kompetens.
Arbetet kräver utdrag från belastningsregistret.
Arbete inom skola eller förskola | Polismyndigheten
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor service, måltid och lokalvård, Enhet 6 Kontakt
Enhetschef
Christoffer Carlström 0510-770906 Jobbnummer
9958596