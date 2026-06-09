Kock
Lidköpings Kommun / Kockjobb / Lidköping Visa alla kockjobb i Lidköping
2026-06-09
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Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Nu söker vi på Lidköpings Kommun en Kock till Måltid och Lokalvård
Om jobbet
Service Måltid och Lokalvård är Lidköpings kommuns Måltids- och Lokalvårdsorganisation som ansvarar för alla måltider inom förskola, skola, gymnasium och äldreomsorg samt utför all lokalvård inom kommunens verksamheter.
Totalt lagar vi ca 9500 portioner per dag och vi städar närmare 250 000 kvm fördelade på hela kommunen. Totalt är vi ca 220 medarbetare.
Vill du vara med och skapa måltider som gör skillnad varje dag? Nu söker vi en engagerad och ansvarstagande kock med huvudsaklig placering på Tolsjöhemmet.
Som kock på Tolsjöhemmet har du möjlighet att göra skillnad varje dag för de som bor på äldreboendet och de som kommer till mötesplatsen. I denna tjänst erbjuds du stor möjlighet att påverka och utveckla både det dagliga arbetet i köket även inom hela vår organisation genom att delta i olika utvecklings- och arbetsgrupper.
Lidköpings kommun ser att måltiden ska vara en viktig och självklar del av dagen som bidrar till att både glädje och energi.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som kock ansvarar du för driften i köket så som planering, tillagning och servering av god och näringsriktig mat enligt våra riktlinjer samt egenkontroll, disk, städ, utveckling och uppföljning.
Du arbetar för att skapa en trivsam arbetsplats och samverkar med den övriga personalen i verksamheterna för att skapa trivsel och välmående för våra gäster genom måltiden. Du kan i din roll som kock även ta emot praktikanter och lärlingar vid behov.
Vem är du?
Vi ser att du har treårigt gymnasium, storköks- och kockutbildning, eller motsvarande erfarenhet och har arbetat minst fem år som kock. Du har goda kunskaper i olika specialkoster.
Om du har erfarenhet av arbete inom storkök i offentlig regi ser vi det som meriterande. Har du även arbetat i olika digitala system kopplade till kök och måltider är också detta meriterande då ökad digitalisering är ett av kommunens mål. Vi använder bland annat Matilda kostdatasystem, digital egenkontroll och RainDance.
Du ska behärska svenska i tal och skrift.
Du har B-körkort.
Vi vill att du är serviceinriktad och stresstålig samt har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du ska kunna utföra arbetsuppgifterna självständigt, ta egna initiativ och vara flexibel, men även delegera vid behov för att involvera dina kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är idag som kock med huvudsaklig placering i köket på Tolsjöhemmet, men din anställning är inom hela Måltid och Lokalvård.
Anställningen är en tillsvidareaställning och du jobbar varannan helg.
Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Service, SF Måltid o Lokalvård, SF Enhet 5 Måltid o Lokalvård Kontakt
Arbetsledare
Monika Nordling monika.nordling@lidkoping.se 0510-770842 Jobbnummer
9956094