Kock
Kiviks Musteri AB / Kockjobb / Simrishamn Visa alla kockjobb i Simrishamn
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Vi söker Kock till bistro Kärnhuset på vårt Besöksmål i Kivik, visstid säsongsjobb! Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Besöksmålet i Kivik är vårt varumärkes skyltfönster, bestående av Musteributiken, Bistro Kärnhuset, Äpplets Hus samt våra trädgårdar och odlingar. Som medarbetare i Kärnhuset har du en nyckelroll i våra besökares mat- och dryckesupplevelse hos oss.
Vi har många härliga medarbetare på plats inför sommaren men söker nu några fler stjärnor som vill jobba med oss i sommar. Vi lovar att det kommer bli en lärorik och minnesvärd sommar på Kiviks Musteri med trevliga kollegor i vår fina miljö!
Som Kock hos oss har du en bred och spännande tjänst. Du komponerar rätter och planerar à la cartemenyn tillsammans med vår Restaurangchef och övriga Kockar. Du gör beställningar och viss planering, förbereder och tillagar sen den härliga maten tillsammans med kollegorna i köket.
Viss bakning kan förekomma i dina arbetsuppgifter.
Hos oss står det goda värdskapet i fokus och vi är måna om att ge kunderna är riktigt bra upplevelse när de besöker oss!
Vem är du?
Vi söker dig med ett stort intresse för mat och dryck. Vi lägger stor vikt vid att du är självgående, strukturerad och har god förmåga att kommunicera med både kollegor och gäster. Vi har många besökare och arbetet kräver att du är stresstålig, lyhörd och flexibel. Arbetet är fysiskt och lyft ingår i arbetsuppgifterna.
Det är viktigt att du trivs med att jobba i en familjär företagskultur och brinner för att leverera härliga upplevelser till våra kunder.
Hos oss sätter vi stort värde på att tillsammans hjälpas åt, ta ansvar samt är goda förebilder för varandra och våra gäster. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar och att du är en person som ser lösningar före hinder och har ett positivt förhållningssätt till din arbetsplats och dina kollegor.
För att lyckas hos oss
Vi ser att du har Kockutbildning och minst 1 års erfarenhet från arbete i restaurangkök, från en liknande tjänst. Har du ingen Kockutbildning så vill vi att du i stället har minst 5 års erfarenhet från liknande tjänst.
Det är ett krav att du kan hantera våra digitala verktyg som exempelvis stämpelsystem, schemasystem och att göra beställningar digitalt vid behov.
Du har en god förmåga att tala och skriva på svenska.
Anställning förutsätter att du har giltigt arbetstillstånd och laglig rätt att arbeta i Sverige vid anställningens start.
Tjänsterna
Vi har behov 50 - 100% under juni, juli och augusti. Skriv gärna i din ansökan hur mycket du vill jobba och när du kan!
Arbetstiderna är huvudsakligen dagtid, kvällsarbete kan förekomma. Helgarbete ingår enligt schema med arbete varannan alt var tredje helg.Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om tjänsten kontakta gärna Linus Gardhem på 072-800 7989.
Om Kiviks Musteri
Har du inte redan fått en bra känsla för oss så kan du läsa mer på vår hemsida om vilka vi är och vad vi brinner för. Förhoppningsvis vill du bli en del av oss!
Vi ber dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringssystem!
Välkommen med din ansökan!
(Vi tillämpar löpande rekrytering så ansök gärna så snart som möjligt.) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiviks Musteri AB
(org.nr 556137-3076)
Karakåsvägen 45 (visa karta
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277 35 KIVIK Jobbnummer
9954183