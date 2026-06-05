Kock
D L Group AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-06-05
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I samband med utvecklingen av vår verksamhet söker vi extra kockar som brinner för att laga mat från grunden med hög kvalitet och kan laga asiatisk mat.
Arbetsuppgifterna består av tillagning av asiatisk varmmat. Du ska kunna hålla tider, hantera stress, vara serviceinriktad, kunna arbeta i grupp och ha högt tempo.
Bra om du har erfarenhet från asiatisk restaurang.
Det är viktigt att den sökande är serviceinriktad, stresstålig och noggrann Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: dung.lam@yazhou.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare D L Group AB
(org.nr 559019-5854)
Storgatan 28 (visa karta
)
262 32 ÄNGELHOLM Jobbnummer
9950790