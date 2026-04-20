Bli en del av Tullhomen - ett helt nytt Rotisserie & Steakhouse med franska influenser
Vill du laga mat med passion och precision i ett modernt kök där delar av matlagningen sker öppet mot restaurangen, vilket skapar närhet mellan gäst och kock? Hos oss får du jobba i en miljö där hantverk, råvaror och atmosfär står i fokus. Vi öppnar under slutet av maj 2026 och nu söker dig som vill vara med från start! Anställningsstart är den 13e maj.Publiceringsdatum2026-04-20Om företaget
Tullhomen är ett helt nytt rotisserie & steakhouse med franska influenser. Grunden är rotisserie och perfekt tillagat kött med klassiska tillbehör. Menyn är bredare: förrätter, några à la carte-rätter och dessertklassiker ger kreativt utrymme och variation.
Atmosfären är elegant men avslappnad, varm men cool. Musiken är en självklar del av upplevelsen, precis som samspelet mellan kök och matsal. Restaurangen har ca 65 sittplatser inomhus och 50 utomhus, och delar av köket är öppet, vilket kräver både professionalism och närvaro.
Din roll
Tillaga och presentera rätter med hög kvalitet och känsla
Arbeta i ett modernt kök där delar av processen sker öppet mot restaurangen
Bidra i menyutveckling och daglig produktion
Samarbeta nära kökschefen och teamet för att skapa en minnesvärd gästupplevelse
Upprätthålla ordning, hygien och säkerhet
Vi söker dig som
Har passion för mat och hög kvalitet
Trivs i tempo och struktur
Är en lagspelare som även tar egna initiativ
Har erfarenhet från restaurangkök med höga krav
Vi erbjuder
En unik chans att vara med och forma en ny restaurang från grunden
En inspirerande arbetsplats med musik, värme och fokus på råvara
Möjlighet till utveckling i ett engagerat team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: rekrytering@tullholmen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Tullholmen AB
(org.nr 559542-9589)
Leopold Nygrens Promenad 16-18 (visa karta
)
652 11 KARLSTAD Arbetsplats
Tullholmen Rotisserie & Steakhouse Kontakt
Anders Julin rekrytering@tullholmen.se 073-5281427 Jobbnummer
